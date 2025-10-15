На своей странице в X она сообщила о встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом.

По словам чиновницы, осталось несколько процедурных шагов для полномасштабного запуска Фонда, однако первый перечень приоритетных проектов уже формируется.

«Мы сосредотачиваемся на критически важных минералах, энергетике и инфраструктуре, поскольку Украина продолжает демонстрировать, что является надежным партнером для амбициозных американо-украинских инвестиций», — подчеркнула министр.

Свириденко и Бессент также обсудили укрепление энергетической безопасности Европы. Премьер-министр Украины отметила, что Россию надо лишить «всех рычагов влияния на наших партнеров и всех источников доходов, которые поддерживают ее войну».

«Украина представила четкие предложения по достижению этой цели вместе с нашими союзниками — с европейским и трансатлантическим единством в основе», — добавила она.

30 апреля США и Украина подписали соглашение о создании фонда восстановления с равным распределением участия 50/50. Соглашение, содержащее 12 статей, охватывает перечень критических материалов, нефти и газа. От Украины участие в фонде принимает Агентство ГЧП при Минэкономики, от США — Международная финансовая корпорация развития (DFC). Верховная Рада ратифицировала соглашение 8 мая.

Первоначальный взнос Украины в фонд составляет 50% средств, которые будут получены от лицензий и рент на добычу полезных ископаемых. Однако первый взнос для запуска фонда осуществит DFC.

Инфографика: NV

В июле DFC объявила запрос на информацию (RFI) для определения компании, которая будет администрировать фонд. Все инвестиционные решения будет принимать управляющий совет фонда, состоящий из трех менеджеров от каждой страны, а деятельность будут координировать четыре комитета.

DFC имеет приоритетный доступ к инвестициям, но не монопольный, и сможет привлекать соинвесторов из США, при этом проекты могут работать с другими инвесторами.

17 сентября представители DFC объявили о выделении $75 млн начального капитала в Американско-украинский фонд восстановления Украины. При этом этот вклад будет дополнен инвестициями украинского правительства, что в целом составит $150 млн.