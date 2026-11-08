РФ не контактировала с Европой по поводу соглашения о безопасности, говорит Песков (Фото: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что у РФ не было контактов с европейцами по поводу соглашения о безопасности . По его словам, на эту тему с европейскими странами общались представители США.

«Насколько нам известно, у американцев действительно были контакты с европейцами. У нас контактов с европейцами не было. Никаких разговоров на столь сложную тему с европейцами не было», — сказал Песков в комментарии российской пропагандистской информационной службе Известия.

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Он также отметил, что европейцы «никак не могут определиться с переговорщиком» для России по этой теме.

5 ноября президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что по Украине будет заключена «большая сделка».

«Это будет очень крупная сделка. Она охватит не только Украину — я бы даже сказал, что она может охватить всю Европу. Это будет большая, замечательная сделка, и все будут в восторге», — заявил Трамп.

Тогда Песков заявил, что «никаких подробностей нет». Он также признал, что дискуссия с Европой будет необходима, когда речь пойдет о гарантиях безопасности для Украины и страны-агрессора, а также о будущем европейской системы безопасности. При этом Песков утверждает, что со стороны Европы наблюдаются «затянувшаяся нерешительность» и «неготовность к диалогу с Москвой».

На следующей неделе в Абу-Даби состоится первая с февраля трехсторонняя встреча в формате Украина — РФ — США. В Кремле заявили, что российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский.

В МИД Украины отмечали, что рассматривают новый раунд трехсторонних переговоров как возможную подготовку к встрече на уровне лидеров.