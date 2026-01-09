Шмыгаль и Гили подписали в Киеве план развития 100-летнего партнерства между Украиной и Британией

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписал в Киеве вместе со своим британским коллегой Джоном Гили дорожную карту развития 100-летнего партнерства в оборонной сфере.

Об этом глава украинского оборонного ведомства сообщил в своем Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что документ закрепляет оборонное сотрудничество в 2026 году по ряду ключевых направлений безопасности. По его словам, это важный шаг для реализации масштабных проектов, возможных благодаря соглашению о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

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Глава Минобороны вместе с представителями разведки и Генштаба проинформировал Гили о последствиях массированного российского удара этой ночью. Шмыгаль подчеркнул, что усиление ПВО и обеспечение боеприпасами к этим системам — ключевой приоритет.

«Великобритания уже сделала весомый вклад в укрепление наших возможностей отражать российский террор. С февраля выходим на производство 1000 дронов-перехватчиков Octopus в месяц», — сказал министр обороны Украины.

Отдельно Шмыгаль и Гили обсудили:

возможности совместных стратегических промышленных проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения;

перспективы локализации производства шведских самолетов Gripen, которые содержат технологии британских компаний;

усиление защиты украинского моря;

подготовку к заседанию Рамштайн, которое состоится в феврале.

Соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией — главное

16 января 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину с необъявленным визитом впервые после вступления в должность в июле 2024 года.

В тот же день британский премьер и президент Украины Владимир Зеленский подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией. Оно охватывает такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

Зеленский заявил, что соглашение между Украиной и Британией включает секретную часть, которая должна укрепить устойчивость Украины и способствовать ее развитию.

Основная часть соглашения состоит из 14 статей. В частности, в статье о морской безопасности декларируется намерение работать над устранением долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности с целью восстановления свободы судоходства.

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В статье, посвященной укреплению обороноспособности, отмечается, что Украина и Великобритания будут углублять сотрудничество, укреплять свои военные и оборонно-промышленные способности, включая развитие вооруженных сил и сотрудничество между оборонно-промышленными базами, усиливать системы оборонных закупок Украины и передавать технологии для совместного производства оборонной продукции.

Украина, со своей стороны, будет продолжать развивать потенциал для предотвращения коррупции и борьбы с ней как в государственном, так и в частном секторах, выполняя обязательства, закрепленные в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. В частности, речь идет о продолжении поддержки антикоррупционных органов.

17 сентября Верховная Рада ратифицировала соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Великобританией.