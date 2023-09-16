Переговоры о предоставлении КНДР оружия России для убийств украинцев продолжают продвигаться — Салливан 16 сентября, 07:52 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что переговоры Северной Кореи с Россией относительно потенциальных поставок оружия для использования в войне против Украины продолжают продвигаться.



Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Наше мнение было до визита (Ким Чен Ына, — ред.) и после визита, что переговоры о предоставлении Северной Кореей оружия России для убийства украинцев продвигались и продолжаются. Продвигаться», — сказал он.

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Он также заявил, что США будут настаивать на «дальнейших действиях» в связи с провокациями КНДР и нарушениями международного права.

Салливан подчеркнул, что тесного сотрудничества между Сеулом, Вашингтоном и Токио достаточно, чтобы ответить на любое сотрудничество между северокорейским и российским диктаторами Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным.

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«У нас троих была возможность сравнить записи по этому поводу и согласовать, какие шаги мы будем делать в ближайшие дни и недели… Мы очень тесно сотрудничаем на трехсторонней основе, чтобы ответить на все, что Россия решит сделать с Северной Кореей в перспективе», — сказал он, комментируя трехсторонний разговор со своими южнокорейскими и японскими коллегами Чо То Йонгом и Такео Акибой, который состоялся в четверг, 14 сентября.

Визит Ким Чен Ына в Россию — что известно

Ким Чен Ын приехал в Россию утром 12 сентября. Он встретился с Путиным, посетил космодром Восточный на Дальнем Востоке и назвал войну против Украины «священной борьбой», пожелав главе Кремля «победы».

США уже предупредили: если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции. В то же время руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверяет, что Россия уже полтора месяца получает от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к Градам.

В конце июля министр обороны России Сергей Шойгу ездил в Северную Корею на фоне трудностей с вооружением. В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что КНДР передавала ракеты и снаряды так называемой ЧВК Вагнера.

Рано утром в пятницу, 15 сентября стало известно, что Ким Чен Ын прибыл в город Комсомольск-на-Амуре, чтобы посетить там завод по производству истребителей.

В Кремле заявили, якобы никаких соглашений в военной сфере во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию подписано не было.