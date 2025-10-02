Рустем Умеров заявил, что делегация Украины имела ряд встреч с должностными лицами Пентагона, Конгресса и военными США (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Делегация Украины провела в США технические переговоры по соглашению о покупке украинских дронов .

Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров в четверг, 2 октября.

По его словам, в состав делегации входили представители СНБО и Министерства обороны Украины.

Главной целью визита были технические переговоры для подготовки подписания соглашения по покупке украинских дронов, реализация которого предусматривает возможность создания совместных украинско-американских производств.

Умеров отметил, что делегация Украины имела ряд встреч с должностными лицами Пентагона, Конгресса, военными всех родов и видов войск США.

Во время встреч обсуждалась возможность углубления стратегического сотрудничества и заполнения избыточной способности украинских предприятий-производителей дронов путем продажи части изделий, а также их дальнейшей совместной модернизации и разработки новых платформ.

«Украина сегодня является мировым лидером в дроновых технологиях, и наш опыт вызывает высокий интерес среди союзников. Речь идет не только о воздушных системах, но и о морских дронах и наземных роботизированных комплексах, в разработке и применении которых Украина имеет уникальный практический опыт», — подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что отдельно делегации остановились на механизме PURL — финансировании закупки американского вооружения за счет европейских партнеров.

Умеров также уточнил, что Украина обсудила с США планы поставок оружия на 2026 год и потенциал для увеличения объемов.

29 сентября Суспільне написало, что украинская делегация прибыла в США для участия во встрече, посвященной вопросам совместного производства беспилотников. По данным издания, украинскую сторону возглавлял заместитель министра обороны Сергей Боев.

19 августа президент Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом, что после открытия экспорта Америка будет покупать украинские дроны.

21 августа Зеленский заявил, что Украина подготовила и предложила США соглашение по дронам на $50 млрд сроком на пять лет с производством 10 млн дронов в год.