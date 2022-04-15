Содержание арестованной яхты российского олигарха Вексельберга обойдется США в $9,5 млн 15 апреля, 04:13 Яхта Tango (Фото:MARINETRAFFIC.COM)

США вынуждены будут потратить $9,5 млн на содержание арестованной яхты Tango российского олигарха Виктора Вексельберга.

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Cодержание арестованной по распоряжению США яхты российского олигарха Виктора Вексельберга Tango обойдется Соединенным Штатам в $9,5 млн.

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Об этом заявил федеральный прокурор Нью-Йорка Эндрю Адамс, передает Bloomberg.

«Когда правительственные чиновники (США — ред.) берут под контроль активы, принадлежащие подсанкционным лицам из России или других стран, они также берут на себя ответственность за сохранность активов в надлежащем состоянии», — отметил Адамс.

В случае с арестованными яхтами это означает, что они должны быть застрахованы. Также нужно найти людей, которые выполнят необходимое техническое обслуживание, чтобы судно не потеряло в цене, пока оно находится под контролем правительства.

Годовые эксплуатационные расходы суперяхты обычно составляют около 10% от стоимости лодки. В случае с Tango это около $9,5 млн.

Яхта Tango длинной 78-метров и стоимостью $95 млн принадлежит российскому олигарху Виктору Вексельбергу, который находится под санкциями США с 2018 года. Она была арестована в Испании неделей ранее по требованию властей США.

Также Соединенные Штаты должны будут найти новый опытный персонал для управления яхтой.

Ранее сообщалось, что в порту Фиджи задержали суперъяхту Amadea, принадлежащую российскому олигарху Сулейману Керимову.

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