В материале говорится, что новое правительство страны хочет сократить социальные выплаты украинцам.

Отмечается, что главная причина возможных изменений — резкое увеличение количества беженцев, что создает дополнительное давление на бюджет страны. Так, с начала осени еженедельно в Чехию прибывало более трех тысяч украинцев, что вдвое превышает предыдущие показатели. Сейчас в стране уже насчитывается около 400 тысяч украинцев, а Чехия возглавила ЕС по показателю украинцев на одного коренного жителя, уточняет издание.

Новые политики объявили о намерении пересмотреть условия социальной помощи: большинство выплат планируют оставить только для людей, которые не могут сами обеспечить себя.

Речь идет, прежде всего, о пожилых людях, инвалидах и матерях с детьми. Для трудоспособных украинцев, которые не работают, соцпомощь будет урезана или вовсе отменена — теперь они должны самостоятельно зарабатывать на жизнь, искать работу и интегрироваться в местную экономику.

Ранее представитель правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копечный заявил, что чешские программы поддержки Украины сохранятся и при новом правительстве, хотя они могут изменить форму.