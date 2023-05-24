ГУР проверяет информацию о переброске войск РФ из Украины из-за событий в Белгородской области 24 мая, 15:54 Один из населенных пунктов в Белгородской области РФ, куда проникли российские добровольцы (Фото:Governor of Russia’s Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Handout via Reuters)

Информация о переброске российских войск с линии фронта в Украине из-за событий в Белгородской области РФ проверяется и отслеживается.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«Да, такая информация есть, она проверяется и отслеживается. Мы просто должны понимать, что переброска отдельных подразделений, особенно с линии фронта, — это не очень быстрый процесс. Он требует подготовки и реализации. Поэтому мы наблюдаем, и безусловно, внимательно следим за этой информацией», — пояснил он.

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Юсов также добавил, что Россия не вернула ядерные боеприпасы после эвакуации ядерного объекта Белгород-22 в Грайвороне Белгородской области.

«Нет, их не вернули, и дальнейшая эксплуатация этого объекта остается под вопросом», — резюмировал он.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.



На следующий день режим «отменили». Россияне утверждают, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России, и отвергают потери.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.