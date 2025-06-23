«Еще один день смерти». Сикорский рассказал, как обострение на Ближнем Востоке повлияет на войну в Украине и отреагировал на новую атаку РФ

Радослав Сикорский заверил, что события на Ближнем Востоке повлияют на войну, которая продолжается в Украине (Фото: Radosław Sikorski / Х.com)

Обострение ситуации на Ближнем Востоке будет непосредственно влиять на войну России против Украины, в частности из-за роста цен на нефть.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, прибыв на встречу министров иностранных дел ЕС в понедельник, 22 июня, пишет Европейская правда.

«Через минуту мы начнем регулярную часть Совета по вопросам иностранных дел с участием министра иностранных дел Украины, поскольку, конечно, драматические события на Ближнем Востоке также повлияют на эту войну», — сказал Сикорский.

Он также подчеркнул, что страна-агрессор Россия воспользовалась случаем и усилила воздушные атаки на Украину.

«Мы имеем еще один день смерти в Киеве и других украинских городах», — цитируют журналисты Сикорского.

Глава МИД Польши предупредил, что напряжение на Ближнем Востоке приводит к повышению цен на нефть, из-за чего доходы российского бюджета вырастут.

Сикорский также выразил надежду, что ЕС в ближайшее время утвердит 18-й пакет антироссийских санкций.

Цены на нефть 23 июня повышаются на фоне растущих опасений перебоев с поставками в случае блокады Ормузского пролива в результате эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Участники нефтяного рынка обеспокоены, что Иран может отреагировать на удары США по ядерным объектам перекрытием движения судов через Ормузский пролив. В случае блокировки пролива цены на нефть могут вырасти на 70%, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз JPMorgan.