Со счетов режима Каддафи в Бельгии исчезли 10 миллиардов евро

Со счетов в Euroclear Bank в Бельгии в 2013-2017 годах исчезли более 10 млрд евро замороженных ливийских активов, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на бельгийский журнал Le Vif.

Эти средства контролировались ближайшим окружением свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи.

На ноябрь 2013 года 16,1 млрд евро находились на четырех счетах, открытых для Libyan Investment Authority и Libyan Foreign Investment Company.

Бельгийские власти обнаружили исчезновение значительной части этих средств осенью 2017 года, когда следствие по делу об отмывании денег намеревалось наложить арест на 16 млрд евро. Оказалось, что на четырех счетах осталось чуть более 5 млрд евро.

По заявлению министерства финансов, Бельгия не принимала решений о размораживании этих средств.

Напомним, недавно издание Asharq Al-Awsat заявило, что режим Муамара Каддафи финансово поддерживал Юлию Тимошенко.

Каддафи руководил Ливией в 1969-2011 годах. Его свергли в результате гражданской войны в Ливии. 20 октября 2011 года силы Переходного национального совета убили Каддафи.