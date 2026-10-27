Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность новой уступки Москве: снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций, который американские чиновники давно считают одним из самых мощных инструментов международного влияния Кремля.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на источники.

Как отметили собеседники, российские чиновники настаивали на снятии санкций в рамках более широких переговоров об участии фонда в поставках дизельного топлива в Соединенные Штаты. В частности, по словам источников, РФПИ предложил выступить посредником в этом процессе.

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Издание пишет, что администрация президента Джо Байдена ввела санкции против Российского фонда прямых инвестиций вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда его назвали «черной кассой» Путина, символизирующей клептократическую систему в России.

Американский чиновник подтвердил, что администрация Трампа рассматривает заявку фонда на отмену санкций в установленном порядке в рамках усилий, направленных на «улучшение отношений между США и Россией и содействие прекращению войны».

Этот собеседник также высоко оценил главу РФПИ Кирилла Дмитриева, назвав его «полезным посредником» для американских переговорщиков в дискуссиях о прекращении войны.

Как отмечает NYT, рассмотрение вопроса о дальнейшем ослаблении санкций против России свидетельствует о том, как Кремль использует недавнюю волну дипломатических усилий вокруг войны в Украине для продвижения повестки дня, которая, судя по всему, имеет мало общего с обеспечением мира.

Журналисты подчеркивают, что снятие санкций с Российского фонда прямых инвестиций, располагающего многомиллиардными активами, стало бы серьезным подрывом многолетних усилий США, направленных на то, чтобы посредством экономического давления принудить РФ изменить свое поведение.

По словам одного из ключевых российских чиновников, в настоящее время РФПИ играет ведущую роль в реализации «дизельной сделки» Трампа, помогая организовать первые поставки российского топлива в Соединенные Штаты после того, как глава Белого дома приостановил действие санкций в отношении него.

NYT пишет, что тем временем Министерство финансов США заняло позицию, согласно которой фонд уже имел все необходимые разрешения для осуществления операций с дизельным топливом благодаря объявлению от 9 октября о приостановке ограничений в отношении российского топлива.

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В то же время Минфин придерживается стандартной процедуры рассмотрения заявок РФПИ на снятие санкций. А это, как сообщили источники, означает, что фонду придется доказать, что основания, по которым на него изначально были наложены санкции, больше не существуют.

Дизельная сделка США и России — главное

9 октября президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным договорился о поставках сотен тысяч тонн российского дизельного топлива на американский и мировой рынки с целью снижения цен. В тот же день Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выдало временную генеральную лицензию, действующую до апреля 2027 года и разрешающую поставки дизельного топлива из РФ на мировой рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение США слабым, а глава МИД Польши Радослав Сикорский усомнился в том, что Россия сможет найти дизельное топливо для экспорта, если даже в Москве фиксируют дефицит горючего.

19 октября вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что дизельное топливо из РФ начнет поступать на американский рынок в течение 15−20 дней с момента заключения коммерческих контрактов на поставку. При этом Россия готова увеличить поставки дизельного топлива в США с 500 тыс. тонн до 3,5 млн тонн в месяц, если ее нефтеперерабатывающие заводы будут работать в полном объеме.

Ожидается, что первый танкер Agioi Fanendes с российским дизелем прибудет в США 7 ноября. Судно было загружено 22 октября в русском балтийском порту Приморск, писало агентство Reuters.