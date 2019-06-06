Снять блокаду и прекратить огонь. Что предложила украинская сторона ТКГ на переговорах в Минске Вчера, 16:14 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Леонид Кучма возглавил украинскую сторону Трехсторонней контактной группы в Минске REUTERS/Gleb Garanich

Украинская сторона предложила снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.



По его словам, снятие блокады могло бы стать большим прорывом. При этом Сайдик заметил, что введение против ОРДЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал разрыву сторон. А предложение Кучмы, по его словам, поддержали представители ОРДЛО.

Сайдик приветствует возвращение Леонида Кучмы к процессу переговоров

Спецпредставитель выразил надежду, что с 10 июня в Станице Луганской начнется режим тишины. Также в разговоре с журналистами он сказал, что приветствует возвращение Леонида Кучмы к процессу переговоров.

Временный запрет на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения, вступило в силу в марте 2017 года. Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны утвердил пятый президент Украины Петр Порошенко. Этому решению предшествовала блокада, которую организовали ветераны АТО и общественные активисты, перекрыв железнодорожное и грузовое сообщение.

В ответ на блокаду представители так называемых ДНР и ЛНР заявили о «национализации» всех предприятий, расположенных за линией фронта и имеющих украинскую юрисдикцию.

Реакция украинских политиков

Экс-президент Украины Петр Порошенко удивлен сообщением о предложении снять экономическую блокаду с Донбасса. Об этом он написал в своем Facebook.

Из-за этой новости Порошенко обратился к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому с требованием публично объяснить директивы украинской делегации.

Из-за отмены экономической блокады сепаратисты смогут получить финансирование из бюджета Украины

В Facebook также отреагировал Генеральный прокурор Юрий Луценко. Идею снять экономическую блокаду с отдельных регионов Донбасса он назвал легализацией выплаты налогов террористическим организациям. Это, по словам Луценко, попадает под статью о финансировании терроризма.

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид в кулуарах парламента сказала журналистам, что Россия хочет воспользоваться сменой власти в Украине. Из-за отмены экономической блокады сепаратисты смогут получить защищенное финансирование из украинского бюджета. По мнению Сыроид, это фактически юридическое капитуляция.

«Самопомич поддержала в 2017 году блокаду торговли с оккупированными территориями, потому что Украина кормила тех, кто нас убивает. Мы фактически оказывали экономическую поддержку людям, которые в нас стреляли. Я хочу вам напомнить, что Укрзализныця финансировала перевозки российских танков и российских военных, которые стреляли в наших солдат. Поэтому сегодня любое восстановление торговли с оккупированными территориями — это также суицид», — отметила Сыроид.

В ответ не стрелять

Кроме того, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма предложил новый режим прекращения огня — не стрелять в ответ.

Все стороны должны показать миру, что действительно хотят этого режима тишины

Он сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только времени начала режима тишины, но и механизма его внедрения.

По словам Кучмы, до 19 июня контактная группа должна разработать, а уже на самом заседании утвердить предложения по обеспечению установления перемирия. Что касается самого прекращении огня — все стороны должны показать миру, что действительно хотят режима тишины.

«Первая договоренность — не только обозначить время, когда начинается режим тишины, а обозначить все механизмы. Мы хотим этого режима тишины, потому что потом у нас не находилось виновных. Одни в одну сторону показывали, другие в противоположную сторону», — отметил Кучма.

Экономические контакты

Предложение снять экономическую блокаду выглядит уместно. Об этом заявил глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко. Решение 2017 года эксперт назвал ошибкой и проявлением эмоций украинской стороны. Но вернуться к предыдущим контактам будет крайне трудно.

Сепаратисты фактически присвоили отдельные предприятия с украинской регистрацией

Потому что в результате отказа Украины от экономических отношений сепаратисты фактически присвоили отдельные предприятия с украинской регистрацией. Поэтому идею снятия экономической блокады и нужно рассматривать в сочетании с режимом прекращения огня, говорит Фесенко.

«То есть одновременно прекращаются боевые действия, и восстанавливаются неофициальные, неформальные экономические контакты. Я понимаю, аргументы критические, но смысл в том, чтобы этот экономичный режим способствовал снижению боевой активности и прекращения огня. Лучше торговать, чем воевать. Понимаю, что это не понравится многим, особенно воинствующим патриотам, но если мы хотим прекращения войны и боевых действий, тогда это компромиссный выход из сложившейся ситуации», — отметил Фесенко.

Ситуация на передовой

На самом деле не существует механизмов контроля обстрелов, считает военный эксперт Михаил Жирохов. На переговорах могут достичь каких-либо договоренностей, но на передовой их вряд ли будут соблюдать. Ведь не существует третьей стороны, которая могла бы контролировать ситуацию непосредственно в окопах.

Значительно опаснее предложение отвести войска из Станицы Луганской

Однако, по мнению Жирохова, значительно опаснее предложение отвести войска из Станицы Луганской. Ведь это место имеет важное стратегическое значение.

«Станица Луганская. С 2014 года мы отбиваемся от того, чтобы строить мост или отводить войска. Потому что противник не имеет плацдарма на левом берегу Северского Донца. Этот мост, если он будет восстановлен, если он будет способен держать танки или бронетранспортеры, это будет прямой путь к выходу противника на левый берег. Если сейчас они по этому мосту перебросом какое-то подразделение и за полчаса закрепятся в Станице Луганской, потом они поднимут ручки и скажут: так случилось. Никто не сможет ничего сделать», — отметил Жирохов.