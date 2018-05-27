Сноуден о расследовании Мюллера: "Нет никого, кого бы Трамп любил больше Путина"

Американский программист, экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден заявил, что Трамп является большим фанатом Путина, однако не стоит рассчитывать, что специальный прокурор США Роберт Мюллер сможет легко уличить его в связях с Кремлем. Об этом сообщает The Huffington Post.

"В этом мире нет никого, кого бы Трамп любил больше, чем президента России", – заявил Сноуден в подкасте изданию The Intercept.

Сноуден отметил, что люди слишком много просят, когда надеются, что расследование Мюллера закончится подтверждением встречи Владимир Путина и Дональда Трампа в гостиничном номере с "золотым дождем" (сексуальный скандал с возможным участием Трампа в московской гостинице – прим. ред).

"Мир работает не так. Жизнь не так проста", – добавил экс-сотрудник ЦРУ.

Сноуден также не считает, что Трамп будет действовать как двойник, на которого Путин всегда может положиться, однако "это не значит, что он не хотел бы сотрудничать".

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Ранее сообщалось, что специальный прокурор США Роберт Мюллер изучит доклад частной израильской разведывательной фирмы Psy-Group о манипулировании мнением избирателей в социальных сетях во время президентской кампании 2016 года в США.

Напомним, 17 мая 2017 года Министерство юстиции США поручило экс-директору ФБР Роберту Мюллеру расследовать степень вмешательства России в выборы президента США, а также возможные договоренности между Кремлем и Трампом (либо любыми лицами, представляющими его штаб).

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27 апреля 2018 года комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета.

В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

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Однако в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, РФ стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей.

Ранее Дональд Трамп потребовал от американского Федерального бюро безопасности обнародовать материалы, которые связаны с возможной слежкой за его предвыборной кампанией в 2016 году.

А также заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией", потому что его не было.