Новое антироссийское средство Запада. Можно ли с помощью ценового потолка для нефти из РФ лишить эту страну возможности вести войну 7 сентября, 18:55 Эксклюзив НВ По данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти из РФ упал с 8 млн баррелей в день в январе до 7,4 млн в июле 2022 года (Фото:Dado Ruvic / REUTERS)

Чтобы снизить доходы России от экспорта энергоресурсов, не причиняя вреда глобальным энергетическим рынкам, страны G7 вводят ограничение цен на российскую нефть. Иностранная пресса анализирует, насколько этот прием эффективен.

Западные правительства несколько месяцев подряд обсуждали план, который должен обеспечить им преимущество в энергетическом противостоянии с Россией. Для этого было предложено установить предельные цены на российскую нефть. И, как стало известно в начале сентября, страны Большой семерки достигли согласия по воплощению этого плана в жизнь .

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Идея состоит в том, что установление ценовых ограничений на уровне ниже рыночной цены, но выше себестоимости, сохранит поступление российской нефти на мировые рынки, но при этом урежет доходы Кремля от ее продажи, и тем самым ослабит экономику РФ и ее возможности финансировать войну.

Принятие новой инициативы указывает на то, что предыдущие энергетические санкции не сработали, отмечает британский журнал The Economist . США уже отказались от нефти из РФ, а Европейский Союз последует их примеру в начале декабря. Но пока российский нефтяной экспорт упал лишь незначительно: с 8 млн баррелей в день (б/д) в январе до 7,4 млн б/д в июле, подсчитывают в Международном энергетическом агентстве (IEA). Экспорт в Америку, Великобританию, ЕС, Японию и Южную Корею сократился на 2,2 млн б/д, но две трети этого объема были перенаправлены в другие страны. Крупнейшими покупателями российской нефти сейчас являются Индия и Китай.

После введения ценовых ограничений G7, которое должно состояться в начале декабря этого года, ожидается, что западные компании по закупке, перепродаже, транспортировке и страхованию нефти откажутся иметь дело с российским черным золотом по цене дороже установленного предела. Впрочем, Россия может попытаться экспортировать свою нефть через незападные сети, рассуждает The Economist. К тому же, на G7 (в составе США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии) сейчас приходится лишь 45% мирового ВВП, а ряд крупных стран, не входящих в объединение – такие как Индия, Китай и Индонезия – могут проигнорировать ограничения.

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