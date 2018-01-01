СНБО: Россия готовится к мировой войне Сегодня, 21:06 1604 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото

Россия может начать глобальный конфликт уже в ближайшие годы, заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров.

По его словам, имперские амбиции России свидетельствуют о том, что Украина является не конечной целью РФ, а лишь элементом подготовки к более широкому наступлению.

"Российская наступательная машина идет от Северного моря до Сирии. Фактически можно говорить о подготовке к мировой войне", - сказал Петров.

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Представитель СНБО подчеркнул, что глобальный конфликт может развернуться через шесть лет, или раньше. На это, по его словам, указывает программа перевооружения РФ, запланированная на 2023-2025 годы. В гипотетической третьей мировой войне "Россия, усиленная ресурсами Украины - это будет совсем другая Россия", отметил Петров.

По мнению Петрова, следующий год станет принципиально важным для Украины, в частности, в связи с президентскими и парламентскими выборами, в которые будет пытаться вмешаться РФ.

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