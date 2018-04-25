СНБО попросили запретить вход российских кораблей в украинскую акваторию. Спасет ли это от диверсантов

Запретить вход российских кораблей в украинском акваторию. Этого будет добиваться Министерство инфраструктуры. О соответствующем обращении в Совет национальной безопасности и обороны рассказал заместитель министра Юрий Лавренюк. Чиновник сообщил, что во время агрессии со стороны Российской Федерации недопустимо, когда водоемами Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские лодки. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Журналист издания Порты Украины Андрей Муравский видит угрозу совершения теракта на Днепре. Вместе с тем специалист не исключает, что инициатива Мининфраструктуры связана с внутриполитическими мотивами: "Суды изношены. Риски именно в том, что это может привести к катастрофическим последствиям ".

Запрет на вход в украинские реки кораблей РФ не спасет от российских диверсантов и наемников, говорит военный эксперт Олег Жданов. По его словам, террористы теоретически могут действовать под флагом другой страны.

"Вполне такая ситуация может быть, что судно будет на учете в другую страну, а реально команда и члены экипажа российские. Наша разведка должна работать в направлении предотвращения терактов", - отметил военный эксперт.

О том, как Украина принимала меры в отношении судов, незаконно входящие в порты аннексированного Крыму под российским флагом.

Министерство инфраструктуры включает в список санкций те компании, которые работают на объектах строительства Керченского моста в аннексирована Крыму

В июля 2014 года правительство Украины прекратило функционирование всех портов, которые находились на территории Крыма. Гавани полуострова закрылись для международного судоходства. В декабре того же года европейским компаниям запретили предоставлять туристические услуги в Крыму, а круизным кораблям - заходить в порты полуострова. Официально Кабмин исключил крымские порты из списка из открытых для иностранных судов в мае 2015. Судно Sky moon, которое заходило в порты аннексированного Крыму, в ноябре 2016 был задержан украинскими пограничниками. В марте следующего года в Одессе суд конфисковал Sky moon. В военной прокуратуре южного региона отметили, что такое решение принято впервые в истории страны. Корабль передали военно-морским силам Украины. 25 марта в 15 милях от обтекаемой косы в Азовском море украинские пограничники задержали рыболовное судно Nord из Керчи. Корабль отконвоировали в Бердняськ. На борту находилось 10 членов экипажа. Суд санкционировал арест Nord. Капитана арестовали, но позже отпустили под залог.

Министерство инфраструктуры включает в список санкций те компании, которые работают на объектах строительства Керченского моста в аннексирована Крыму.