Снайдер ответил, на какие компромиссы ради мира Украине нельзя соглашаться

Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне, 17 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Историк Тимоти Снайдер из Университета Торонто в интервью NV ответил на вопрос, на какие компромиссы ради мира нельзя соглашаться Украине.

«Давайте вернемся к слову „суверенитет“. Нельзя идти на компромиссы в вопросах, которые будут означать, что вы не будете иметь собственного государства. Итак, вы не можете идти на компромиссы относительно территориальной целостности, ваших выборов, вы не можете идти на компромиссы относительно целостности вашей внешней политики, вы не можете идти на компромиссы относительно вещей, которые делают вас государством, вы не можете идти на компромиссы относительно вашей конституции, вы не можете сказать, что кто-то другой может вписать какой-то параграф в вашу конституцию», — перечислил Снайдер в интервью NV.

Историк подытожил, что украинцы не могут отдать свой суверенитет, потому что в таком случае больше не будут собой.

Переговоры Трампа с Россией — последние новости

21 октября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что саммит Путина и Трампа не состоится в ближайшем будущем — поскольку в Кремле отказались от немедленного прекращения огня в Украине.

По их словам, Кремль направил властям США частное коммюнике («неофициальный документ»), в котором повторил условия для достижения мирного соглашения в войне, которую путинский режим развязал против Украины.

По словам одного из американских чиновников, в коммюнике еще раз изложено требование России о «взятии под контроль всего Донбасса».

«Эта позиция Кремля фактически отвергает точку зрения президента Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены в их нынешнем положении», — писало Reuters.

31 октября издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что власти США отменили встречу Трампа и Путина в Будапеште именно из-за неуступчивой позиции и жестких требований по Украине, которые были изложены в меморандуме, направленном Москвой.

По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, решение было принято после напряженного телефонного разговора между высшими дипломатами РФ и США. Москва не отступила от своих требований, в частности, называя условием прекращения огня обязательства Украины уступить большее количество территорий.

Причем желания Кремля, помимо территориальных уступок, включали и требование резкого сокращения армии Украины и гарантии того, что страна никогда не вступит в НАТО, сообщало FT.

При этом Трамп по-прежнему готов встретиться с россиянами, «там и когда, где, по его мнению, может быть достигнут прогресс», подытожило издание.

2 ноября в Кремле заявили, что сейчас во встрече Трампа и Путина нет необходимости.