Reuters: США на следующей неделе объявят о первой передаче Украине своих снарядов с обедненным ураном 5 сентября, 13:14 Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

На следующей неделе Белый дом объявит о новом пакете военной помощи для Украины, который впервые будет включать американские снаряды с обедненным ураном. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на соответствующий документ и двух чиновников.

По словам одного из собеседников, точная стоимость пакета пока неизвестна — ее оценивают от $240 до $375 миллионов в зависимости от того, что в нем будет.

«Очень эффективные против российских танков» снаряды с обедненным ураном могут использовать для танков Abrams, которые, по данным Reuters, Украина получит уже в ближайшие недели.

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В марте снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Украине пообещала Великобритания. Вскоре в Минобороны страны заявили, что Лондон предоставил Киеву тысячи снарядов, в том числе и с обедненным ураном.

Это вызвало волну российских фейков об «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал «соответствующим образом реагировать».

В Минобороны Британии тогда напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, именно поэтому используется при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ОУ также используют в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что на вооружении у страны-агрессора России тоже есть такие снаряды: серия боеприпасов 3БМ59 Свинец-1 (с сердцевиной из обедненного урана), а также 3БМ60 Свинец-2 (с сердцевиной из вольфрама).