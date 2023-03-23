Токсичные и бронебойные. Почему в РФ так возбудились от поставок Украине снарядов с обедненным ураном и действительно ли они опасны 23 марта, 15:33 Сюжет Эксклюзив NV Украинские военные учатся управлять британскими танками Challenger 2 (Фото:Ben Birchall/Pool via REUTERS)

Заявление заместителя министра обороны Британии Аннабель Голди о передаче Украине снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2 вызвало в Москве потоки гневного бреда. Диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия будет вынуждена реагировать, если «коллективный Запад» станет применять оружие с «ядерным компонентом». Слово «уран» вызывает ассоциации с радиоактивностью, но, очевидно, в стране-агрессоре опасаются совсем не второго Чернобыля, а тотального поражения на поле боя. При этом на вооружении армии страны-террориста тоже стоят снаряды с этим веществом.



NV разбирался, есть ли в обещанных снарядах что-то опасное для здоровья людей и окружающей среды.

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20 марта заместитель главы британского Минобороны баронесса Голди в ответе на запрос члена Палаты лордов Рэймонда Джоллиффа, лорда Хилтона, сообщила: «Наряду с предоставлением Украине роты основных боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные, содержащие обедненный уран».

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Путин ответил обиженным заявлением. «Похоже, Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле», — возмутился диктатор. Министр обороны Сергей Шойгу пригрозил, что России есть чем ответить на такие поставки. «Ступенек не так много, пройдена еще одна, их остается все меньше», — сказал он.

«Эти снаряды не только убивают, они заражают окружающую среду и вызывают онкологию у людей, которые живут на этих землях», — заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Еще дальше пошел Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси.