Не могут найти компромисс. Между Францией и Польшей возник спор касательно снарядов для Украины — Politico 20 апреля, 12:55 Флаг ЕС (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Между Францией и Польшей возникли споры касательно того, кто должен получить совместные контракты ЕС на закупку боеприпасов для Украины — только местные фирмы или также конкуренты из других стран, сообщили трое дипломатов, пишет Politico.

Издание пишет, что послы ЕС пытались выйти из тупика в вопросе о том, как реализовать план совместной закупки боеприпасов для Украины.

«Идея заключается в том, что страны ЕС объединятся и возьмут деньги из общего банка, чтобы помочь Киеву получить до 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев», — сказано в статье.

Видео дня

Хотя лидеры ЕС одобрили эту схему и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование, у стран возникли разногласия по поводу того, как потратить миллиард евро, выделенный на совместные контракты.

Основной предмет спора: насколько ограничить предоставление денег производителям из ЕС и включать ли компании из таких стран, как США и Великобритания.

Франция возглавляет движение за то, чтобы деньги оставались внутри блока, что раздражает некоторых членов ЕС.

«Недовольство выплеснулось наружу во время встречи в среду. По словам трех дипломатов, французский посол в ЕС обвинил своего польского коллегу в том, что тот в прессе обвиняет Париж в препятствовании заключению окончательной сделки», — говорится в статье.

Источники рассказали, что французский чиновник подчеркнул, что Париж просто проявляет прагматизм, и добавил, что страны ЕС уже согласились потратить остальной €1 млрд на возмещение расходов за пожертвованные Украине боеприпасы.

Польский чиновник в ответ сказал, что Франция только усложняет текущие переговоры.

В спор, пытаясь найти компромисс, вмешалась Швеция. Эта страна контролирует ротационное председательство в ЕС, что дает ей мандат на урегулирование разногласий в Совете ЕС. Шведские чиновники предложили обновленный текст, с которым ознакомились журналисты, и который должен был удовлетворить обе стороны.

Компромиссный документ ограничивал предстоящие контракты «экономическими операторами, созданными в Союзе и Норвегии», но в нем содержалась фраза о том, что директива не должна создавать прецедент.

«Некоторые дипломаты посчитали, что новый текст слишком сильно продвинулся в сторону Франции, в то время как другие ворчали, что он открывает новые вопросы о том, какие компании или субподрядчики должны быть задействованы», — сказано в материале.

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь идет о закупке 1 млн боеприпасов. Вскоре к этим странам присоединилась Испания.

24 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что общее количество стран-участниц возросло до 20.

В начале апреля издание Politico сообщало, что все еще продолжаются обсуждения юридических деталей, связанных с реализацией данного соглашения.