Миллион снарядов для Украины. В Болгарии объяснили решение не присоединяться к плану ЕС

29 марта, 13:31
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У Болгарии нет необходимых Украине боеприпасов, сообщили в правительстве страны (Фото:Zhivko Minkov/Unsplash)

У Болгарии нет необходимых Украине боеприпасов, сообщили в правительстве страны (Фото:Zhivko Minkov/Unsplash)

В правительстве Болгарии подчеркнули, что не будут участвовать в плане стран Евросоюза по совместной закупке боеприпасов для Украины.

Как пояснил министр обороны страны Димитар Стоянов, такое решение было принято из-за того, что у болгарской армии нет боеприпасов калибра 155 мм, о которых идет речь, пишет Europe press.

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Он добавил, что Болгария не использует такие снаряды.

«Этот миллион боеприпасов должен поступить из запасов. У нас в болгарской армии таких боеприпасов нет, поэтому нет никакой возможности, что они будут предоставлены Украине по той простой причине, что у нас отсутствует такой калибр», — резюмировал он.

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17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь идет о закупке 1 млн боеприпасов. Вскоре к этим странам присоединилась Испания.

24 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что общее количество стран-участниц возросло до 20.

Болгария не участвует в соглашении по поставкам снарядов в Украину, но работает над запуском производства на своих предприятиях боеприпасов образца НАТО.



Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Евросоюз Болгария Боеприпасы

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