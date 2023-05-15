Приближенные к Путину. Двое российских олигархов хотят получить гражданство Португалии — СМИ 15 мая, 10:56 Близкие к Путину олигархи хотят получить гражданство Португалии (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Двое российских олигархов Александр Смузиков и Александр Каплан с 2020 года ожидают получения гражданства Португалии, они близки к российскому диктатору Владимиру Путину, сообщает Público.

Оба бизнесмена имеют сертификаты Comunidade Israelita do Porto (CIP) и ожидают получение гражданства по закону сефардских евреев. По данным Público, Смузиков и Каплан уже получили положительный заключение судебной полиции.

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«51-летний Смукизов разбогател, прежде всего, на продаже ТНК-ВР — одной из десяти крупнейших частных нефтяных компаний мира. Позже ее купила государственная компания Роснефть за 813 млн евро», — пишет издание.

Олигарх является одним из крупнейших коллекционеров предметов российского искусства, его состояние оценивается в 547 миллионов евро. Этот человек упоминается в документах Pandora Papers.

Второй олигарх — Александр Каплан — был вице-президентом по переработке и трейдингу в ТНК-ВР, а также сколотил состояние на нефти.

Он входит в список российских бизнесменов, попавших под санкции Украины из-за российского вторжения. Его обвиняют в том, что он поддерживает Путина, помогает ему финансово, так как является одним из основных акционеров Ставропольского Промстройбанка.

Смузиков и Каплан являются учредителями и партнерами московской компании Санора-Русь, которая якобы оказывает бухгалтерские услуги.

Согласно сефардскому закону португальское гражданство предоставляется потомкам бывшей сефардской еврейской общины, изгнанным с Пиренейского полуострова в конце XI века — срок действия закона истек в конце 2022 года.