Великобритания не планирует передавать истребители Typhoon Украине — Уоллес 17 мая, 17:00 Истребитель Eurofighter Typhoon (Фото:Adrian Pingstone via Wikipedia)

Великобритания не собирается передавать Украине истребители Eurofighter Typhoon. Однако Лондон готов помогать с обучением украинских пилотов в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес во время пресс-конференции.

Он добавил, что такие истребители «не будут правильным выбором».

«Великобритания не собирается отправлять в Украину истребители сейчас. Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором», — заявил Уоллес.

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15 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания не планирует передавать Украине истребители, потому что защитники Украины решили начать обучение на F-16.

Лондон ранее анонсировал передачу Киеву сотен ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км и ракет для систем ПВО. Также летом Великобритания начнет тренировать украинских пилотов.

