Смоленская катастрофа: Польша будет просить Совет Европы помочь вернуть обломки самолета Качиньского

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек

Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что он будет убеждать генсека Совета Европы Турбйорна Ягланда в необходимости посредничества в деле возвращения обломков Ту-154М.

Об этом он заявил в эфире радио Wnet, пишет Укринформ.

Россия уже более восьми лет удерживает обломки разбившегося самолета Ту-154М, объясняя это проведением российского следствия по делу Смоленской катастрофы.

В апреле 2018 года председатель подкомиссии Министерства обороны Польши по расследованию Смоленской катастрофы Антони Мацеревич заявил, что причиной гибели пассажиров президентского Ту-154 стал взрыв.

Подкомиссия пришла к выводу, что левое крыло самолета Ту-154М, разбившегося под Смоленском 10 апреля 2010 года, было уничтожено в результате внутреннего взрыва, а не столкновения с березой.

Также комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин считает, что если на борту президентского Ту-154М и были взрывы, то взрывчатку могли заложить только в Польше.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором президент Лех Качиньский с супругой и представители высшего командования и политических партий Польши летели на траурные мероприятия по случаю годовщины расстрела польских офицеров в Катынском лесу.

В результате авиакатастрофы погибли все 96 человек, включая 7 членов экипажа. Несмотря на то, что, согласно выводам Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стали неправильные действия экипажа, многие увидели в аварии руку Москвы.