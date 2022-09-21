«Чрезвычайно боится». Диктатору Путину будет трудно объяснить отступление оккупантов на Луганском направлении — советник главы МВД 21 сентября, 14:34 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов заявил, что диктатору Владимиру Путину будет сложно объяснить отступление оккупантов на Луганском направлении.

«В официальном дискурсе он (Путин — ред) заявил, что мы „освобождаем“ Донецкую и Луганскую области. Как раз сейчас Луганская область после Харьковской является следующей», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, диктатор «чрезвычайно боится», и ему будет очень трудно объяснить отступление на Луганском направлении.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в понедельник, 19 сентября, заявлял, что Белогоровка полностью находится под контролем защитников Украины.



Смирнов считает, что в целом для Украины из-за объявления мобилизации в РФ особых изменений не будет.

«Нам, как говорят, свое делать, нам освобождать наши территории», — сказал он.

21 сентября кремлевский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе частичной мобилизации будет призвано 300 тысяч резервистов. Мобилизационный ресурс России он оценил почти в 25 миллионов человек.



20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шантаж России по поводу проведения «референдумов» на временно оккупированных территориях страхом разгрома. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что псевдореферендумы, которые Россия пытается организовать на захваченных территориях, ничего не изменят.

Также Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут наказываться за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

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