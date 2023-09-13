«Упустил момент». Предыдущие «дипломатические серенады» Макрона в адрес Путина оставили свой след — Politico 13 сентября, 07:52 Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Amit Dave)

Предыдущие «дипломатические серенады» президента Франции Эммануэля Макрона в адрес диктатора Владимира Путина оставили свой след. По словам дипломатов, Макрон «упустил свой момент», пишет Politico.

Издание пишет, что ранее «Макрон погрузился в кроличью нору бесплодных переговоров с Владимиром Путиным» и в тот момент, когда он мог бы встать во главе Европы, он просчитался и не сумел захватить политическую инициативу.

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В материале сказано, что вместо этого в Европе именно такие, как евроскептически настроенный британский премьер Борис Джонсон, взяли на себя инициативу по оказанию поддержки президенту Владимиру Зеленскому и предоставлению оружия.

Politico пишет, что в то время как Джонсон был героем в Киеве, Макрон привел украинцев в ярость, настаивая на том, что Путина нельзя унижать, и утверждая, что Москва заслуживает "гарантий безопасности".

«Но с тех пор в Париже произошли большие перемены», — говорится в статье.

Журналисты заявили, что французский президент взял на себя мантию одного из самых сильных союзников Украины, пообещав поддержку "до победы", стремясь играть ведущую роль в решении таких вопросов, как членство в НАТО и военная поддержка.

Однако предыдущие заявления Макрона в адрес Путина оставили свой след.

По словам одного французского дипломата, Макрон «сам себя подставил под удар», сделав слишком много выпадов в сторону Москвы, заявив журналистам, что «Россию нельзя унижать».

Дипломат заявил, что в первые месяцы войны «это затмило то, что мы делали, военную поддержку, европейское единство».

Другой французский дипломат выразился более резко: «Макрон упустил свой момент Черчилля».