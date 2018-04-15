СМИ: Великобритания может ввести новые санкции против российских олигархов

Власти Великобритании рассматривают возможность введения новых санкций против российских бизнесменов, имеющих бизнес на территории королевства. Об этом сообщает британское издание Sunday Times.

Британские власти пока "взвешивают" конкретные ограничительные меры, сообщает издание со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй.

Премьер-министр британского правительства Тереза ​​Мэй подтвердила изданию, что политики сейчас изучают все аспекты действий, которые могут быть внедрены.

Среди названных имен – Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также Роман Абрамович.

Напомним, с января 2018 иностранные владельцы недвижимости и активов на территории Великобритании должны объяснять происхождение своих капиталов. Если британские власти не получат удовлетворительного ответа, на имущество владельца будет наложен арест.

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