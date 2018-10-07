СМИ: Великобритания готова к кибератаке против Москвы в случае агрессии РФ

Военное командование Великобритании готово оставить Москву без электроэнергии в результате осуществления организованной кибератаки в случае агрессии со стороны России, соообщает The Sunday Times со ссылкой на анонимный источник в службах безопасности.

Как утверждает источник, в условиях нехватки обычных оборонных ресурсов Великобритании, чтобы противостоять агрессии Кремля, чиновники британского правительства "поклялись активизировать наступательный киберпотенциал, включая способность выключать свет в Кремле".

Отмечается, что такой сценарий предоставит Великобритании больше вариантов действий при условии, если РФ решит либо "захватить маленькие острова, принадлежащие Эстонии, чтобы проверить приверженность НАТО уставу", либо "совершит вторжение в Ливию, чтобы получить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе", либо "использует нерегулярные формирования, чтобы осуществить нападение на британские войска или создать угрозу новым британским авианосцам".

Смотрите также

Напомним, что 4 октября спецслужбы Нидерландов сообщили о предотвращении хакерской атаки России против Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), расположенной в Гааге.

По данным российских спецслужб, четверо сотрудников ГРУ – Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин – пытались получить доступ к данным ОЗХО. Их попытка закончилась выдворением из страны.

Смотрите также

Вслед за Нидерландами Министерство юстиции США предъявило обвинения семерым сотрудникам ГРУ РФ, в том числе подозреваемым в кибератаке на ОЗХО, в причастности к хакерским атакам против спортивных федераций, антидопинговых агентств и других организаций по всему миру.