СМИ: В Великобритании прошла тайная встреча советника Трампа со сторонниками Brexit

Джон Болтон рассказал, что Дональд Трамп "относится с энтузиазмом" к Brexit, пишет The Telegraph

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон провел в Великобритании секретные переговоры с депутатами парламента, сторонниками выхода страны из Европейского союза (Brexit), пишет The Telegraph.

По данным издания, встреча с депутатами-евроскептиками длилась более часа. На ней Болтон якобы рассказал, что Трамп "относится с энтузиазмом" к выходу Великобритании из ЕС. Как пишет газета, Болтон пообещал, что новое торговое соглашение между США и Великобританией может быть заключено через два года после выхода из ЕС.

The Telegraph также сообщила, что Болтон встретился со своим британским коллегой Марком Седвиллом.

Как сообщалось, королева Великобритании Елизавета II поддержала план по выходу страны из состава Европейского Союза, который ранее принял парламент страны.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

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