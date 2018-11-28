СМИ: В ФСБ считают, что из-за Украины в России произошел всплеск "телефонного терроризма"

Российские спецслужбы прорабатывают версию о связи всплеска ложных сообщений о бомбах в Москве с обострением ситуации между Россией и Украиной из-за Керченского пролива, сообщил источник, близкий к ФСБ, передает РБК.
По словам инсайдера, это "рабочая версия".
28 ноября пришлось эвакуировать из крупных торговых центров Москвы тысячи людей.
"Еще в ходе расследования телефонных атак прошлого года было установлено, что польские хакеры разработали специальные бот-программы, которые в автоматическом режиме осуществляют рассылку интернет-сообщений и делают звонки с угрозами террористических актов", - сказал один из инсайдеров.
Источник отметил, что якобы оболочка программы универсальная — в нее заводят данные об объектах атаки, а затем в определенное время и по определенному алгоритму идет автоматический обзвон объектов инфраструктуры.
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Силовики придерживаются основной версии, что звонки посредством IP-телефонии якобы идут из Украины.
"По характеру предыдущих атак можно говорить, что всплеск их связан с текущей оперативной обстановкой", — сказал инсайдер.
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
Напомним, что утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины. В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.
В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.
26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.
27 ноября над моряками начался суд для избрания меры пресечения - 15 из 24 захваченных украинских военнослужащих арестовали на два месяца. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение границы России группой лиц по предварительному сговору", за что им грозит до шести лет лишения свободы. В то же время официальный Киев считает их военнопленными.
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