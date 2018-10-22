22 октября 2018, понедельник

СМИ: В Афганистане в результате нападения Талибана был ранен генерал армии США

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В Кандагаре охранники губернатора провинции открыли огонь по людям

В Кандагаре охранники губернатора провинции открыли огонь по людям

Генерал армии США был ранен во время нападения Талибана в зоне повышенной безопасности в провинции Кандагар.

Об этом пишет AFP.

Бригадный генерал Джеффри Смайли, который отвечал за военную совещательную миссию НАТО в Афганистане, пострадал в результате огнестрельного ранения во время атаки.

Стрелок, на котором была афганская военная форма, открыл огонь по группе чиновников, среди которых также был один из командующих сил США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер и один из руководителей афганской полиции генерал Абдул Разик.

Разик погиб в результате нападения вместе с начальником разведки провинции Кандагар и афганским журналистом.

Полковник Дэвид Батлер, представитель американских сил в Афганистане, сначала подтвердил в Twitter, что ранения получили три человека: один американский служащий, один гражданин США и подрядчик коалиции.

Однако потом в твитах, где обсуждались сообщения СМИ, которые называли фамилию Смайли, он подтвердил, что генерал получил ранения.

Ранее сообщалось, что 18 октября, в афганском городе Кандагар охранники губернатора провинции открыли огонь по своим коллегам и американским военнослужащим во время совещания по вопросам безопасности.

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