СМИ узнали о возможной встрече Трампа и Путина в Хельсинки

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Хельсинки

Столица Финляндии Хельсинки рассматривается как наиболее вероятное место проведения встречи между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.

Представитель администрации США, выступая на условиях анонимности, сообщил агентству, что финская столица является наиболее вероятным местом саммита, однако окончательное решение зависит от результатов переговоров советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москве.

Ранее сообщалось, что в качестве площадки для переговоров Трампа и Путина рассматривалась австрийская Вена, но источник, знакомый с организацией встречи, сообщил, что от этой идеи отказались.

Встреча Трампа и Путина, вероятно, состоится после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля. Ожидается, что во время визита в Европу Трамп посетит Лондон для переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву, чтобы обсудить возможную встречу Трампа с Путиным. В среду, 27 июня, состоится встреча Болтона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.