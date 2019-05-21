СМИ узнали о рекомендации Волкера не назначать адвоката Коломойского главой АП Вчера, 22:09 6114 Цей матеріал також доступний українською кадр видео Украинской правды Андрей Богдан кадр видео Украинской правды

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал не назначить на должность главы Администрации президента Украины человека, близкого к олигарху Игорю Коломойскому, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник.

Собеседник в окружении президента Украины Владимира Зеленского отметил, что Волкер звонил украинскому президенту и настоятельно просил не назначать Андрея Богдана на должность главы АП из-за того, что он связан с Коломойским.

По словам собеседника, Зеленский взял время на размышления.

Несмотря на это адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.