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СМИ узнали о рекомендации Волкера не назначать адвоката Коломойского главой АП

Вчера, 22:09
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СМИ узнали о рекомендации Волкера не назначать адвоката Коломойского главой АП - фото

кадр видео Украинской правды

Андрей Богдан

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рекомендовал не назначить на должность главы Администрации президента Украины человека, близкого к олигарху Игорю Коломойскому, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник.

Собеседник в окружении президента Украины Владимира Зеленского отметил, что Волкер звонил украинскому президенту и настоятельно просил не назначать Андрея Богдана на должность главы АП из-за того, что он связан с Коломойским.

По словам собеседника, Зеленский взял время на размышления.

Несмотря на это адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Теги:   Курт Волкер США Андрей Богдан Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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