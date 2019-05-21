СМИ узнали о рекомендации Волкера не назначать адвоката Коломойского главой АП
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт
Волкер рекомендовал не назначить на должность главы Администрации президента
Украины человека, близкого к олигарху Игорю Коломойскому, сообщает ZN.UA со ссылкой на источник.
Собеседник в окружении президента Украины
Владимира Зеленского отметил, что Волкер звонил украинскому президенту и настоятельно просил не назначать Андрея Богдана
на должность главы АП из-за того, что он связан с Коломойским.
По словам собеседника, Зеленский взял время на размышления.
Несмотря на это адвокат украинского олигарха
Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.