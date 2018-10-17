17 октября 2018, среда

СМИ узнали о планах Вашингтона ввести "сирийские санкции" против компаний РФ и Ирана

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новый план по выводу иранских вооруженных формирований из Сирии, который предусматривает введение санкций против компаний РФ и Ирана, сообщает NBC News со ссылкой на информированные источники.

Согласно сообщению, новая военная стратегия не предполагает участие американских военнослужащих в боевых действиях против иранских солдат и проиранских сил, поскольку открытая агрессия противоречит действующим полномочиям США на применение силы в Сирии.

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В новом плане, как пишет NBC News, преимущество отдано политическим и дипломатическим усилиям, направленным на экономическое давление. По словам трех источников, знакомых с документом, США откажут в помощи на восстановление сирийских районов, где присутствуют иранские и российские вооруженные формирования. США также введут санкции против российских и иранских компаний, работающих над восстановлением Сирии.

Как отмечает NBC News, таким способом США хотят предотвратить возможный открытый конфликт между американскими военнослужащими и Ираном.

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