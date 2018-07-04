СМИ узнали о настойчивых попытках Кремля добиться приезда Мэй на ЧМ-2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получила несколько приглашений от Кремля посетить ЧМ-2018, который проходит в России, сообщает The Guardian.

По данным издания, Мэй получала несколько приглашений посетить матчи с участием сборной Англии, последнее пришло после победы англичан над сборной Колумбии и выхода в ¼ финала.

До сих пор Даунинг-стрит заявлял о решимости премьер-министра и британской политической элиты бойкотировать ЧМ-2018 из-за отравления в Солсбери экс-агента Сергея Скрипаля, к которому по словам официального Лондона, причастна РФ.

Позиция Британии поддержали ряд других европейских стран, которые также бойкотируют чемпионат в России на высшем политическом уровне.

К ним присоединились и власти Швеции. Однако, после выхода шведской команды в 1/8 финала, Стокгольм объявил о пересмотре решения бойкотировать чемпионат мира.