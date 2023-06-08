«Мрачное настроение». Российская элита устала от войны и хочет ее «заморозки» — Bloomberg 8 июня, 10:34 Bloomberg пишет, что среди российской элиты — мрачные настроения (Фото:REUTERS/Stringer)

В российской элите нарастает мрачное настроение по поводу перспектив войны РФ против Украины, пишет Bloomberg.

Издание со ссылкой на семь человек, знакомых с ситуацией, пишет, что многие представители политической и деловой элиты устали от войны и хотят ее прекращения, хотя они сомневаются, что диктатор Владимир Путин остановит боевые действия.

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Четверо из них заявили, что хотя никто не готов открыто выступить против Путина, «абсолютная вера в его лидерство пошатнулась».

Два человек заявили, что для Кремля «наиболее благоприятной перспективой» были бы переговоры в конце года, которые превратили бы войну в «замороженную» и «позволили бы Путину провозгласить пиррову победу россиян», удержав за собой часть оккупированной украинской территории.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 730 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 212 тысяч военных.