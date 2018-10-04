СМИ узнали имя консула Венгрии, которого высылают из Берегово

Украина могла выслать сотрудника венгерского консульства, который фигурирует на скандальном видео

Министерство иностранных дел высылает из Украины консула Венгрии по имени Дьердь Ваш (György Vass), пишет Европейская правда со ссылкой на венгерского дипломата, знакомого с ситуацией.

По данным СМИ, Ваш принимал участие в церемонии выдачи украинцам венгерских паспортов. На скандальном видео с присягой его можно заметить с шампанским в руках.

Отмечается, что это один из младших по рангу консульских сотрудников.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин отказался разглашать имя высланного консула, объяснив это дипломатической практикой.

Напомним, что Украина объявила персоной нон грата консула Венгрии в Берегово и приказала покинуть страну в течение 72 часов. Такое решение было принято из-за скандала с раздачей украинцам Закарпатья венгерских паспротов.

В Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, тайно снятое в консульстве Венгрии, на котором новые венгерские граждане под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают документы.

Также в консульстве знакомят с правилами пользования паспортом. В частности, украинским пограничникам новые венгры должны показывать украинский паспорт, а венгерским - венгерский "утлевел" (аналог загранпаспорта).

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В Министерстве иностранных дел Украины пообещали проверить это видео. А глава ведомства Павел Климкин заявил, что если эта информация подтвердится, то МИД примет решение о высылке консула Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о попытках запугать закарпатских венгров и пригрозил еще более усложнить евроинтеграцию Украины.

Кроме того, Венгрия пригрозила Украине зеркальными мерами в случае высылки своего консула.