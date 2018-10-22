22 октября 2018, понедельник

СМИ узнали дату второй встречи Трампа и Ким Чен Ына

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в январе 2019 года

Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в январе 2019 года

Вторая встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына запланирована на январь 2019 года, сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на источники.

По словам собеседника газеты, встреча состоится до 10 января. Место саммита пока не определено.

Отмечается, что новая встреча лидеров США и КНДР должна пройти до или после дня рождения Ким Чен Ына 8 января.

Ранее офис президента Южной Кореи заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын согласился на проведение второго саммита с президентом США Дональдом Трампом.

Перед этим государственный секретарь США Майк Помпео совершил визит в КНДР, где провел встречу с Ким Чен Ыном. Госсекретарь отметил "прогресс" в переговорах с лидером Северной Кореи.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран установлению новых отношений.

Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове