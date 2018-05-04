СМИ узнали дату встречи лидеров Украины, Германии и Франции в Ахене

Президент Украины Петр Порошенко встретится с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Ахене 10 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

"Встреча трех лидеров состоится 10 мая в Ахене", - сказал агентству источник в Администрации президента Украины.

В этот день в Ахене состоится вручение международной премии Карла Великого, которая присуждена президенту Франции в 2018 году за "энергичное видение новой Европы".

10 апреля канцлер Германии Меркель анонсировала проведение в мае переговоров с лидерами Украины и Франции в Ахене, но без российского лидера Владимира Путина.

Ожидается, что стороны рассмотрят пути ускорения имплементации Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе.