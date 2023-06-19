Несмотря на санкции. Российские компании покупают сотни тысяч патронов, произведенных в США — Politico 19 июня, 13:06 Уничтоженный российский танк (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские компании, несмотря на санкции, покупают сотни тысяч патронов, произведенных американской компанией Hornady, пишет Politico.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении журналистов, Промтехнология и другая российская фирма под названием Тетис приобрели сотни тысяч патронов, произведенных американской компанией Hornady.

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«Эти данные пополняют растущее число свидетельств того, что поставки летального и нелетального военного оборудования все еще поступают в Россию, несмотря на введение Западом беспрецедентных санкций», — сказано в статье.

По словам экспертов в области обороны, в условиях войны у России не хватает возможностей для производства высококлассных снайперских патронов, что способствует процветанию черного рынка западных боеприпасов.

Журналисты указывают, что в «декларации о соответствии», поданной в российский государственный реестр и датированной 12 августа 2022 года, компания Промтехнология заявила, что планирует поставить партию из 102 200 свинцовых пуль Hornady для сборки «охотничьих патронов», используемых в «гражданском оружии с нарезным стволом».

Вторая декларация с той же датой относится к партии «гильз без капсюлей для сборки патронов для гражданского огнестрельного оружия», изготовленных компанией Hornady с той же спецификацией .338 Lapua Magnum.



Описание вводит в заблуждение: .338 Lapua Magnum — это не «охотничий патрон», а мощный снаряд дальнего действия, который был разработан западными военными в 1980-х годах и использовался их снайперами в Ираке и Афганистане.

Генеральный директор компании Стив Хорнади опроверг информацию о продаже боеприпасов России в военное время.

«Как только Россия вторглась в Украину, с нами было покончено», — сказал Хорнади в ходе короткого телефонного разговора.

Хорнади сначала отказался уточнять, а когда его попросили ознакомиться с доказательствами — попросил прислать их по факсу или курьером, поскольку он не пользуется электронной почтой. В конце концов, он ответил после того, как журналисты отправили письменные запросы на комментарии с подтверждающими документами курьером.

«Мы категорически НЕ экспортируем ничего в Россию и не имеем разрешения на экспорт в Россию с 2014 года», — ответил он.

По его словам, компания не поддерживает никаких продаж продукта «любому российскому сукиному сыну».

«Если мы сможем выяснить, как они приобретают, если это действительно так, мы предпримем все возможные шаги, чтобы остановить это», — указал он.