СМИ установили личность сотрудника ГРУ - ключевого организатора провалившегося переворота в Черногории

Журналисты-расследователи The Insider и Bellingcat установили личность сотрудника ГРУ РФ, являющегося вторым ключевым организатором провалившегося государственного переворота в Черногории.

Российским агентом, ранее известным под именем "Владимир Попов", оказался сотрудник ГРУ Владимир Моисеев. На фамилию "Попов" ему был выдан загранпаспорт, и под этим именем он находился в розыске Интерпола.

Моисеев родился 29 мая 1980 года, в деревне Пивкино в Курганской области, отслужил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, окончив его в звании лейтенанта.

Между 2006 и 2009 годом перебрался в Москву, где прошел подготовку в войсковой части №48427, относящейся к спецназу ГРУ (45-й отдельный гвардейский разведывательный ордена Александра Невского полк специального назначения).

В 2008 году этот полк принимал активное участие в российско-грузинской войне. По данным The Insider, в январе 2014 года Моисеев находился в Одессе, незадолго до крушения режима Виктора Януковича.

По данным журналистов, он был задействован в разжигании сепаратистского конфликта в Молдове по донбасскому сценарию, а также с неясными целями действовал в Польше, Болгарии и Украине.