22 ноября 2018, четверг

СМИ установили личность сотрудника ГРУ - ключевого организатора провалившегося переворота в Черногории

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Владимир Моисеев

Владимир Моисеев

Журналисты-расследователи The Insider и Bellingcat установили личность сотрудника ГРУ РФ, являющегося вторым ключевым организатором провалившегося государственного переворота в Черногории.

Российским агентом, ранее известным под именем "Владимир Попов", оказался сотрудник ГРУ Владимир Моисеев.  На фамилию "Попов" ему был выдан загранпаспорт, и под этим именем он находился в розыске Интерпола.

Моисеев родился 29 мая 1980 года, в деревне Пивкино в Курганской области,  отслужил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, окончив его в звании лейтенанта.

Между 2006 и 2009 годом перебрался в Москву, где прошел подготовку в войсковой части №48427, относящейся к спецназу ГРУ (45-й отдельный гвардейский разведывательный ордена Александра Невского полк специального назначения).

В 2008 году этот полк принимал активное участие в российско-грузинской войне. По данным The Insider, в январе 2014 года Моисеев находился в Одессе, незадолго до крушения режима Виктора Януковича.   

По данным журналистов, он был задействован в разжигании сепаратистского конфликта в Молдове по донбасскому сценарию, а также с неясными целями действовал в Польше, Болгарии и Украине. 

 

 

Журнал НВ
по специальной цене

Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове