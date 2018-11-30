СМИ: Трамп отменил еще две встречи на саммите G20

После отмены встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп отменил еще две запланированные встречи на полях саммита G20 в Аргентине, сообщает Associated Press со ссылкой на Белый дом.
Отмечается, что Трамп заменил официальные встречи с президентом Туриции Реджепом Эрдоганом и президентом Южной Кореи Мун Чже Ином неофициальными беседами.
Всего у Трампа на саммите в Буэнос-Айресе было запланировано восемь встреч.
Кроме того, запланированная встреча тет-а-тет Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ состоится в трехстороннем формате: к главам двух стран присоединится премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Напомним, президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным из-за акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.
В Белом доме объяснили, что Дональд Трамп принял решение на борту Air Force One после того, как переговорил с госсекретарем Майком Помпео, главой аппарата Белого дома Джоном Келли и позвонил советнику по национальной безопасности Джону Болтону.
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение американского коллеги Дональда Трампа отменить запланированную встречу.
Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.
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