СМИ: Трамп не хочет приглашать премьера Японии и президента Южной Кореи на встречу с Ким Чен Ыном

Трамп уверен, что сможет лучше наладить отношения с Ким Чен Ыном наедине

Президент США Дональд Трамп не намерен приглашать на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, несмотря на их желания присоединиться к переговорам, пишет The Washington Post.

По информации издания, Трамп уверен, что сможет лучше наладить отношения с Ким Чен Ыном, если их беседа состоится с глазу на глаз.

Собеседник газеты утверждает, что Трамп предпочитает держать "на расстоянии" японского премьера и южнокорейского президента.

Он добавил, что Мун Чжэ Ин выразил готов приехать в Сингапур 13 июня, если Дональд Трамп и Ким Чен Ын согласятся на трехстороннюю встречу.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что президент Мун Чжэ Ин может присоединиться к переговорам Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

Первоначально предложение провести трехсторонний саммит прозвучало во время первой встречи лидеров Южной и Северной Корей в апреле.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Однако после встречи делегаций США и КНДР подготовка к саммиту продолжилась.