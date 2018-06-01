СМИ: Трамп не хочет приглашать премьера Японии и президента Южной Кореи на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп не намерен приглашать на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, несмотря на их желания присоединиться к переговорам, пишет The Washington Post.
По информации издания, Трамп уверен, что сможет лучше наладить отношения с Ким Чен Ыном, если их беседа состоится с глазу на глаз.
Собеседник газеты утверждает, что Трамп предпочитает держать "на расстоянии" японского премьера и южнокорейского президента.
Он добавил, что Мун Чжэ Ин выразил готов приехать в Сингапур 13 июня, если Дональд Трамп и Ким Чен Ын согласятся на трехстороннюю встречу.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщало, что президент Мун Чжэ Ин может присоединиться к переговорам Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.
Первоначально предложение провести трехсторонний саммит прозвучало во время первой встречи лидеров Южной и Северной Корей в апреле.
24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.
Однако после встречи делегаций США и КНДР подготовка к саммиту продолжилась.
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