СМИ: Трамп и Путин могут встретиться в Хельсинки в феврале

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, возможно, проведут двустороннюю встречу во время форума Арктического совета в Финляндии весной 2019 года, сообщает финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на информированные источники.

Согласно источникам, Трамп, скорее всего, примет решение об участии в форуме после промежуточных выборов в США, которые пройдут 6 ноября.

По информации Helsingin Sanomat, подготовка форума уже началась, и теперь подыскивается возможная дата проведения саммита. Среди рассматриваемых дат - февраль (на неделе, когда отмечается День Святого Валентина 14 февраля) или май 2019 года (после окончания срока председательства Финляндии в Арктическом совете).

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Президент Финляндии Саули Ниинисте не стал комментировать встречу Трампа и Путина, отметив только, что интерес США к форуму Арктического совета вырос. "Даже несколько неожиданно, дела продвигаются в хорошем направлении", - заявил он.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. На итоговой пресс-конференции стороны отметили прогресс в улучшении двусторонних отношений.

Американские политики и большинство мировых СМИ назвали результаты переговоров провальными для Трампа - президента США обвиняют в слабости и предательстве интересов страны.