СМИ: Тбилисский суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам заключения

Тбилисский городской суд вынес экс-президенту Грузии Саакашвили обвинительный приговор по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Об этом сообщает грузинское издание Грузия Online.

Суд признал Саакашвили виновным по делу 2005 года и приговорил экс-президента к 6-ти годам лишения свободы, а также лишил его права занимать должности на 2 года и 3 месяца.

Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью грузинского депутата.

Также по этому делу приговор вынесли бывшему главе МВД Иване Мерабишвили, бывшему начальнику Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и бывшему руководителю управления этого департамента Гия Сирадзе.

Суд приговорил Иване Мерабишвили к лишению свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, а Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе – сроком на 9 лет.

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Напомним, в июле 2005 года в центре Тбилиси, Грузия, люди в масках и форме спецназа блокировали машину оппозиционного в то время депутата Валерия Гелашвили, жестоко избили и отобрали зарегистрированное оружие, которое он имел при себе.

По версии обвинения, нападение на парламентария организовали бывшие высокопоставленные чиновники МВД.