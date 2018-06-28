СМИ: Тбилисский суд заочно приговорил Саакашвили к 6 годам заключения

Тбилисский городской суд вынес экс-президенту Грузии Саакашвили обвинительный приговор по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Об этом сообщает грузинское издание Грузия Online.
Суд признал Саакашвили виновным по делу 2005 года и приговорил экс-президента к 6-ти годам лишения свободы, а также лишил его права занимать должности на 2 года и 3 месяца.
Саакашвили обвиняют в превышении служебных полномочий с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью грузинского депутата.
Также по этому делу приговор вынесли бывшему главе МВД Иване Мерабишвили, бывшему начальнику Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и бывшему руководителю управления этого департамента Гия Сирадзе.
Суд приговорил Иване Мерабишвили к лишению свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, а Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе – сроком на 9 лет.
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Напомним, в июле 2005 года в центре Тбилиси, Грузия, люди в масках и форме спецназа блокировали машину оппозиционного в то время депутата Валерия Гелашвили, жестоко избили и отобрали зарегистрированное оружие, которое он имел при себе.
По версии обвинения, нападение на парламентария организовали бывшие высокопоставленные чиновники МВД.
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