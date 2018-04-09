СМИ: США могут ввести против России новые санкции из-за химатаки в Сирии

Правительства США обсудит введение новых санкций против Российской Федерации. Об этом российскому изданию Коммерсант сообщил источник близкий к Белому дому.

По данным источника, обсуждение новых санкций против России пройдет уже на этой неделе. Главный докладчиком будет помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Поводом для введения очередных санкционных мер против Российской Федерации стало использование химического оружия в сирийском городе Дамаске.

Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башира Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. А президент США Дональд Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в поддержке режима Башира Асада.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон также заявил, что российская сторона не должна препятствовать расследованию сообщений о возможных новых случаях применения химического оружия в Сирии.

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