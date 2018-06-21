21 июня 2018, четверг

СМИ: Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи с Путиным

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По информации СМИ, на следующей неделе Джон Болтон посетит Москву

По информации СМИ, на следующей неделе Джон Болтон посетит Москву

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе намерен посетить Москву, чтобы начать подготовку встречи президентов США и России, сообщает Интерфакс со ссылкой информированные источники в Вашингтоне.

"Советник президента по нацбезопасности Болтон в начале будущей недели планирует посетить Москву для подготовки саммита", - сказали собеседники агентства.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что никакой ясности по встрече Путина с Трампом пока по-прежнему нет.

Сейчас обсуждается возможность проведения встречи Трампа и Путина в австрийской столице Вене. Она может пройти в июле, когда Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.

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