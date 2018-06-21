СМИ: Советник Трампа по нацбезопасности займется подготовкой встречи с Путиным

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на следующей неделе намерен посетить Москву, чтобы начать подготовку встречи президентов США и России, сообщает Интерфакс со ссылкой информированные источники в Вашингтоне.

"Советник президента по нацбезопасности Болтон в начале будущей недели планирует посетить Москву для подготовки саммита", - сказали собеседники агентства.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что никакой ясности по встрече Путина с Трампом пока по-прежнему нет.

Сейчас обсуждается возможность проведения встречи Трампа и Путина в австрийской столице Вене. Она может пройти в июле, когда Трамп приедет в Европу для участия в саммите НАТО.

Первая личная встреча Трампа и Путина состоялась 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Германии. Тогда лидеры договорились о создании дипломатического канала по Украине, о введении с 9 июля перемирия на юго-западе Сирии, о создании двусторонней рабочей группы по кибербезопасности и о назначении новых послов США в России и России в США.