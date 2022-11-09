«Желательно посылать россиян не столь категорично». Иностранные партнеры не склоняют Украину к переговорам с РФ — УП
Владимир Зеленський и диктатор Путин (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)
Иностранные партнеры не уговаривают украинскую власть начать переговоры со страной-агрессором Россией, сообщает Украинская правда со ссылкой на высокопоставленных собеседников, приближенных к Банковой, и в дипломатических кругах.
«Они не склоняют к переговорам, а просто говорят, что „желательно посылать россиян не так категорично“, чтобы европейцам было спокойнее жить», — сказал источник.
Собеседники издания в дипломатических кругах отрицают, что западные партнеры давят на Украину и призывают садиться за стол переговоров с РФ.
«На самом деле ничего серьезного не происходит. Есть очень туманные разговоры о том, как двигаться дальше», — сказал собеседник, вовлеченный в международные переговоры.
По информации журналистов, по состоянию на данный момент не происходит никаких подготовительных работ по возможным переговорам с РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров Украины с Россией, но на условиях Киева и в то время, которое изберут украинские власти.
По данным СМИ, США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, бой за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.