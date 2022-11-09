«Желательно посылать россиян не столь категорично». Иностранные партнеры не склоняют Украину к переговорам с РФ — УП 9 ноября, 12:51 Владимир Зеленський и диктатор Путин (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS)

Иностранные партнеры не уговаривают украинскую власть начать переговоры со страной-агрессором Россией, сообщает Украинская правда со ссылкой на высокопоставленных собеседников, приближенных к Банковой, и в дипломатических кругах.

«Они не склоняют к переговорам, а просто говорят, что „желательно посылать россиян не так категорично“, чтобы европейцам было спокойнее жить», — сказал источник.

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Собеседники издания в дипломатических кругах отрицают, что западные партнеры давят на Украину и призывают садиться за стол переговоров с РФ.

«На самом деле ничего серьезного не происходит. Есть очень туманные разговоры о том, как двигаться дальше», — сказал собеседник, вовлеченный в международные переговоры.

По информации журналистов, по состоянию на данный момент не происходит никаких подготовительных работ по возможным переговорам с РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за возобновление переговоров Украины с Россией, но на условиях Киева и в то время, которое изберут украинские власти.

По данным СМИ, США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ в том случае, если ВСУ отвоюют Херсон, бой за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.