СМИ сообщили о взрывах на большой иранской военной базе к югу от Алеппо

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Точной информации о причине взрывов пока нет
Фото: geralt / pixabay.com

Точной информации о причине взрывов пока нет

СМИ сообщают, что в Сирии на большой иранской военной базе в Джабаль Азане к югу от Алеппо поздно вечером 14 апреля прогремели взрывы.

The Jerusalem Post пишет, что, по данным сирийских СМИ, база была атакована неопознанными летательными аппаратами, а очевидцы заявляют, что видели взрывы.

Медиаресурсы Хезболлы опровергли эти сообщения и заявили, что взрывы произошли в результате детонации взрывчатых веществ на базе.

Сирийская обсерваторая по правам человека сообщает, что взрыв имел место, но его причина неизвестна, передает Express.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае. Однако Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию с призывом прекратить "агрессивные действия США и их союзников" в Сирии.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

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