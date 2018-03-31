СМИ сообщили, из каких российских городов выслали украинских дипломатов

По данным СМИ, украинские дипломаты уже покинули Посольство Украины в Москве

Россия выслала украинских дипломатов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, сообщает УНИАН со ссылкой на собственный источник.

"Из Посольства Украины в Москве, согласно решению МИД России, выслано шесть дипломатов, из Генконсульства в Ростове-на-Дону - пятерых дипломатов, из Генконсульства в Санкт-Петербурге - двоих", - заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что сотрудников консульств Украины в Екатеринбурге и Новосибирске не высылали, потому что такой шаг был бы равносильным закрытию этих учреждений, ведь там работает, буквально, по 2-3 человека.

По словам источника агентства, украинские дипломаты уже покинули посольство Украины в Москве и выехали на родину.

Напомним, Россия объявила, что высылает украинских дипломатов 30 марта.

Перед этим, 26 марта, Украина приняла решение выслать 13 российских дипломатов из-за отравления в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

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МИД Украины нотой информировал посольство РФ о том, что тринадцать российских дипломатов, работающих в Киеве, Одессе, Львове и Харькове объявлены персонами нон грата, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

28 марта российские дипломаты начали покидать диппредставительства в Украине .

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери. Сергей Скрипаль до сих пор находится в критическом состоянии. Юлия Скрипаль очнулась 29 марта.

После отравления Скрипаля и его дочери Великобритания и еще 26 государств объявили, что высылают российских дипломатов из-за применения Россией в Солсбери химического оружия.